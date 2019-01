Financiranje crkve: U Njemačkoj porez vjernika, u Nizozemskoj donacije…

Od 2014. do 2016. godine vjerskim zajednicama isplaćeno je 1,123 milijarde kuna, no najmanje tog novca otišlo je na pravu crkvu, a to su ljudi. 52 posto odlazi na gradnju i održavanje nekretnina, na uzdržavanje klera oko 35 posto, a samo oko 11 posto na karitativne djelatnosti, piše Deutsche Welle povodom malenog prosvjeda održanog za raskid Vatikanskih ugovora.