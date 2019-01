Kome se može obratiti potrošač u nevolji?

Ispod pulta vade smartphone, otvaraju nove odjele, namještaju tarife i odobravaju popuste.Jedini su to trgovci u Hrvatskoj koje je u potpunosti zaobišla inače do detalja propisana praksa Zakona o zaštiti potrošača, ona koja se odnosi na odobravanje popusta, sezonskih i drugih sniženja ili pak posebnih oblika prodaje. Pod motom ‘sve-nam-baš-uvijek-i-bez-greške-prolazi’, jedina je to trgovina u kojoj vrijednosti artikala skaču i padaju spretnije i bolje nego Mozartove varijacije. Što obično znači samo jedno: da ste ono što plaćate po redovnoj cijeni itekako preplatili, piše Jutarnji.