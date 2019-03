Neke promjene na Zemlji su neizbježne, čak i ako uspijemo ograničiti dodatno ispuštanje stakleničkih plinova. Dakle, do kraja stoljeća tropska ljeta imat će 50% više ekstremno vrućih dana, a u područjima umjerene klime, više od 30% dana imalo bi temperature koje bi se smatrale neuobičajenima. Teške suše bile bi na 40 posto Zemljine kopnene površine, što je dvostruko više nego danas. Oluje, požari, razorni uragani i toplinski valovi bit će češći i nosit će više kiše, pa će poplave biti češće. Razina oceana porast će 60 do 90 centimetara do 2100. godine, to je u najpovoljnijoj varijanti.