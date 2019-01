„Moj jedini doping, u pravom smislu te riječi, bila su dva treninga dnevno. Mediji su to jedva dočekali, no ne mislim da su to činili iz zlobe jer bi to svakome napravili. Da sam nešto uistinu pokušavao smuljati, zar bih to sam prijavio? Uostalom, da sam htio steći prednost onda bih uzeo pravi doping, nešto poput anabolika, steroida, testosterona“, objasnio je Mirko Filipović ‘Cro Cop’ zašto vjeruje da je žrtveno janje Američke antidoping agencije, otkrivši kako će se posvetiti treniranju 13-godišnjeg sina Ivana, koji „ima ogroman tjelesni potencijal“. Večernji