Najbolje s CES-a: Bezmesni burger, električni Harley Davidson…

Ljudi koji stalno brinu osjećaju veliki stres i nikada ne mogu naći mir, no to stanje anksioznosti osim negativnih, ima i svoje pozitivne strane ako se drži pod kontrolom. Primjerice, ako stalno očekuju negativni ishod, onda su spremni kada se nešto loše doista dogodi, a isto tako su sretniji ako se dogodi nešto dobro, piše The Cut.