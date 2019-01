Novi zakon ukida ovrhe preko noći

Država je izmjenom Ovršnog zakona država povećala iznos plaće koja je zaštićena od ovrhe pa će kupci nekretnina, uključujući one koje subvencionira država, teže doći do kredita. Npr. bračni par koji zajedno ima 8.000 kuna mjesečnih prihoda do ove je godine mogao imati mjesečnu ratu kredita oko 3 tisuće kuna – dostatnu da pokrije 56 tisuća eura duga na 15 godina ili 85 tisuća eura na 30 godina. Od siječnja 2018. njihova rata ne smije biti veća od 1.860 kuna – za što se mogu zadužiti 36 tisuća eura na 15 godina ili 60 tisuća eura na 30 godina.