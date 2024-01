U raljama kredita

Kad vam se dogodi nekakav poremećaj u smislu da su vam pali prihodi ili vam dođe nepredviđena obveza onda treba probati s vjerovnicima, ako imate kredit, treba stupiti u komunikaciju i pokušati napraviti moratorij, neke mjere olakšanja otplate kredita. Jer ako dođe do ovrhe i prisilnog naplaćivanja, to je situacija iz koje se teško izlazi. Upozoravaju na to i u Udruzi Blokirani jer kažu velik je broj dužnika koji se godinama ne mogu izvući iz dugova – kaže Financijski savjetnik, Igor Škrgatić za N1. Političari poput Sandre Benčić i Peđe Grbina predlažu izmjene načina na koji se uračunava plaćanje. Da tada u tom trenutku od svake uplate 50 posto ide na glavnicu, dakle da se promijeni redoslijed naplate jer do glavnica ljudi nikad ne dođu – kaže Benčić. Predlažu i zastaru na mala dugovanja, dok premijer ne vidi problem. Poslovni