ORaH i Europska zelena stranka će inzistiraju na punoj transparentnosti gradnje LNG terminala

Do nove odgode je kupnje plutajućeg LNG-a je došlo zato jer još uvijek nema zakupaca plina budućeg plina. Potreban je preliminarni zakup najmanje 1,5 milijardi kubika plina godišnje da bi gradnja terminala ukupnog kapaciteta od 2,6 milijardi bila isplativa. LNG Hrvatska je i zakupcima produljila rok za dostavu obvezujućih ponuda do 28. rujna. Ključni kupci bi trebali biti Mađari i vlada bi ih trebala malo pogurnuti, no posao kvari slučaj Hernadi. Novi list