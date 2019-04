Prema neslužbenim informacijama, Most planira otvoriti pitanje valutne klauzule za koju smatra da muči sve dužnike, a ne samo one koji su uzeli kredite u CHF-ima. Upravo je ukidanje valutne klauzule ideja na čijoj je nezakonitosti, a potom ukidanju inzistirao Ivan Lovrinović, najprije kao profesor na Ekonomskom fakultetu, potom kao savjetnik Udruge Franak, a ubuduće kao saborski zastupnik. Ukidanje valutne klauzule s kredita ne bi bilo moguće bez micanja klauzule sa štednje u devizama. No, teško je vjerovati da bi građani pristale štediti samo u kunama, već bi je prije povukli iz banaka, što bi ugrozilo njihovu stabilnost. Jednako je nezgodno kada bi većina štednje ostala u devizama, a banke odobravale kredite u kunama. Svaka promjena tečaja za njih bi značila gubitak, a to za posljedicu opet ima urušavanje sustava, piše Jutarnji.