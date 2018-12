U reprizi ‘Duge mračne noći’ uočavamo groznu glupost: partizani nakon rata ‘citiraju’ Mao Ce-tunga koji da je rekao ‘nije važno je li mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe’. No to nije do 1945. izrekao Mao nego puno kasnije njegov protivnik Deng, ali briga Vrdoljaka za činjenice, važno je da dobro zvuči i da se uklapa u aktualnu konjunkturu, komentira Boris Rašeta. Novosti