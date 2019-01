PDV na bezreceptne lijekove smanjuje se od danas s 25 na pet posto, zbog čega u Hrvatskoj ljekarničkoj komori očekuju njhovo pojeftinjenje za u prosjeku 18 do 19 posto. Radi se o lijekovima za gripu i prehladu, kapima za nos, analgeticima i 500-tinjak drugih lijekova. Analgetici i antipiretici pojeftinit će tako s 25 do 40 kuna na 20 do 30 kuna, a lijekovi za ublažavanje simptoma prehlade za 10 kuna. HRT…