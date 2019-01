“Govor mržnje jest poniženje. Predstavnike prosvjeda primili smo jer je to najnormalnije, da kažu zašto, oni to nisu rekli, Velimir Bujanec koji mi je predao četničku i partizansku kapu i nisu ništa objasnili. To u što se prosvjed pretvorio, govori više o prosvjednicima, o tome kako je dobro bio organiziran. Strašno je da se nitko iz državnog vrha nije oglasio u vezi s prosvjedom”, izjavila je Mirjana Rakić u Nu2. Ovo je moja domovina i moj grad i ja odavde nikada neću otići, kaže Rakić. HRT