Ministar financija Boris Lalovac bit će ključni čovjek u izbornoj kampanji Kukuriku koalicije, a do kraja godine priprema niz socijalnih mjera. Među ostalima Lalovac priprema i daljnje rasterećenje poreza na plaće, ali za to treba još dobiti podršku Vlade i premijera. Lalovac priprema i Zakon o stambenom kreditiranju kojim bi se riješio problem prezaduženih građana u francima i eurima. No, osim Lalovca i drugi ministri s kojima je Jutarnji razgovarao planiraju svoje projekte. Do kraja godine bit će ih oko 50, a prema svemu sudeći i parlamentarni izbori zbog toga će biti održani iduće godine.