Rastu cijena nekretnina, prije svega stanova, kumovalo je to što je na tržištu enormno puno stanova za najam, i to ne dugoročni, nego dnevni. Samo u Zagrebu u pet godina broj im je porastao 250 posto. Tržište se svih ovih godina polako, u milipromilima, oporavljalo da bi ove godine – eksplodiralo. Cijene stanova u 2018. godini rasle su na državnoj razini 8,5 posto, no na najpotentnijim tržištima, zagrebačkom i dalmatinskom, cijene su rasle gotovo 20 posto za stanove. Cijene kuća su rasle za pet posto. Večernji list