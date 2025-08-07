Gitare se mijenjaju, ali solaže ostaju

Svatko kome je stalo do glazbe ima vlastitu listu najboljih ili najvažnijih albuma, pjesama, izvođača, koncerata i tako dalje. Umjesto da napravim i objavim vlastitu, zanimalo me je kako napraviti listu koja će uključivati što više albuma koja bi za što više ljudi uključivala najvažnije ili najbolje albume. Vrijednosti su uključivale prodaju ili slušanost albuma, ocjenu slušatelja prema stranici discogs.com, ocjenu kritičara prema MetaCriticu ili stranici allmusic.com, broj pojavljivanja na listama najboljih albuma deset najvažnijih publikacija te količinu albuma koje kolekcionari imaju u svojoj kolekciji. Kronološki red albuma u knjizi omogućuje doživljaj knjige kao putovanje kroz povijest popularne glazbe u kojem su sva desetljeća vizualno odvojena i imaju svoje pripadajuće uvodne tekstove i ilustracije koje uspostavljaju ugođaj i ističu glavna obilježja desetljeća koje slijedi. Iza ovog passion projekta stoji novinar i urednik Ivan Palijan. Journal