Gitare se mijenjaju, ali solaže ostaju
10 blues rock albuma koji ni 2025. ne zvuče staro
- Freddie King – Getting Ready… (1971)
Majstor sirovog bluesa i uzor generacijama gitarista. Album Getting Ready… sadrži himne poput “Going Down” koje i dalje prže pojačala.
- Joe Bonamassa – The Ballad of John Henry (2009)
Virtuoz modernog bluesa čiji The Ballad of John Henry spaja tehniku i emociju u savršenu cjelinu.
- Rory Gallagher – Top Priority (1979)
Irski lav koji na Top Priority pokazuje čistu žestinu i sirovi zvuk bez ukrasa. “Bad Penny” je već klasik.
- Kenny Wayne Shepherd – Trouble Is… (1997)
Mladi lav koji je s Trouble Is… dokazao da blues rock živi i u devedesetima. “Blue on Black” i dalje odjekuje.
- The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced (1967)
Revolucionar koji je na Are You Experienced spojio psihodeliju i blues u bezvremenski eksperiment. “Red House” je obavezna stanica.
- Tedeschi Trucks Band – Revelator (2011)
Moderni soul-blues duo čiji Revelator spaja emociju, gospel i južnjački groove. “Midnight in Harlem” je nova klasika.
- Stevie Ray Vaughan and Double Trouble – In Step (1989)
Na albumu In Step, Stevie Ray slavi pobjedu nad demonima kroz glazbu punu duha i elektriciteta.
- The Black Keys – El Camino (2011)
Garage-blues dvojac koji je s El Camino prenio sirovi blues u pop-kulturu. “Lonely Boy” i dalje svira posvuda.
- Gary Moore – Still Got the Blues (1990)
Gitaristički romantik čiji Still Got the Blues spaja tehniku i srce, uz gostovanja blues legendi.
- ZZ Top – Tres Hombres (1973)
Teksaški trojac čiji je Tres Hombres definirao groove, bradu i riff. “La Grange” i danas razbija zvučnike.