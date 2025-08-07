10 blues rock albuma koji ni 2025. ne zvuče staro - Monitor.hr
Gitare se mijenjaju, ali solaže ostaju

10 blues rock albuma koji ni 2025. ne zvuče staro

  • Freddie King – Getting Ready… (1971)
    Majstor sirovog bluesa i uzor generacijama gitarista. Album Getting Ready… sadrži himne poput “Going Down” koje i dalje prže pojačala.
  • Joe Bonamassa – The Ballad of John Henry (2009)
    Virtuoz modernog bluesa čiji The Ballad of John Henry spaja tehniku i emociju u savršenu cjelinu.
  • Rory Gallagher – Top Priority (1979)
    Irski lav koji na Top Priority pokazuje čistu žestinu i sirovi zvuk bez ukrasa. “Bad Penny” je već klasik.
  • Kenny Wayne Shepherd – Trouble Is… (1997)
    Mladi lav koji je s Trouble Is… dokazao da blues rock živi i u devedesetima. “Blue on Black” i dalje odjekuje.
  • The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced (1967)
    Revolucionar koji je na Are You Experienced spojio psihodeliju i blues u bezvremenski eksperiment. “Red House” je obavezna stanica.
  • Tedeschi Trucks Band – Revelator (2011)
    Moderni soul-blues duo čiji Revelator spaja emociju, gospel i južnjački groove. “Midnight in Harlem” je nova klasika.
  • Stevie Ray Vaughan and Double Trouble – In Step (1989)
    Na albumu In Step, Stevie Ray slavi pobjedu nad demonima kroz glazbu punu duha i elektriciteta.
  • The Black Keys – El Camino (2011)
    Garage-blues dvojac koji je s El Camino prenio sirovi blues u pop-kulturu. “Lonely Boy” i dalje svira posvuda.
  • Gary Moore – Still Got the Blues (1990)
    Gitaristički romantik čiji Still Got the Blues spaja tehniku i srce, uz gostovanja blues legendi.
  • ZZ Top – Tres Hombres (1973)
    Teksaški trojac čiji je Tres Hombres definirao groove, bradu i riff. “La Grange” i danas razbija zvučnike.

Blues Rock Review


