Orbani iz našeg sokaka

U Zagrebu će se iduću subotu (10.6.) održati društveni i politički skup Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride 2017. pod sloganom „Slobodan život počinje ponosom“. 16. Povorka ponosa započet će okupljanjem 10.06. u 15:00h na Trgu Franklina Roosvelta (ispred Mimare) te će proći središnjim zagrebačkim ulicama i trgovima – Roosveltovim trgom, Trgom maršala Tita, Frankopanskom ulicom, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ulicom Nikole Jurišića, Draškovićevom ulicom, Šoštarićevom ulicom do Ribnjaka – gdje će Povorka završiti javnim skupom i koncertom.

“Okupit ćemo se kako bismo poručile i poručili da je život kakav želimo – slobodan život. Kako bismo mogle zaista živjeti slobodno, moramo moći biti otvorene oko svojeg rodnog identiteta i spolne orijentacije, a da bismo mogle biti otvorene, moramo imati materijalnu sigurnost i neovisnost. To koliko se osobe osjećaju sigurno biti out u različitim kontekstima, pokazatelj je toga koliko hrvatsko društvo zaista jamči ustavne vrijednosti jednakosti, prava i sloboda za sve. Budući da se većina LGBTIQ osoba u Hrvatskoj ne osjeća sigurno biti out u obitelji, u školi, na poslu, znači da se još uvijek ne čini dovoljno da se zaista zajamči jednakost i sigurnost svima. Zato pozivamo SVE da se okupimo 10.06. na 16. Prajdu i pokažemo da je nas koje se zalažemo za slobodu i jednakost mnogo te da se ne predajemo” – kažu iz Zagreb pridea.