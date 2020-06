Djeca s jezera

Svake godine festival se trudi predstaviti što bolji glazbeni program s namjerom da se privuče što veći broj mlađe publike te da se javnosti predstave i dodatni glazbeni izričaji poput klezmer glazbe, nastale kao spoj različitih kultura i tradicionalne židovske glazbe, koja uz ritmove jazza stvara ugodan plesni ritam i dobru atmosferu.

Osim dugogodišnjih gostovanja vrsnih klezmer bendova, festival se može pohvaliti kao filmski festival s najkvalitetnijim programom elektroničke glazbe. Do sada je ugostio mnoge renomirane strane i domaće producente i DJ-eve kao što su: Phon_o, The cloniOUs, Cid Rim, schlachthofbronx, LEFTO, Romare, KU BO/Stereotyp, Ogris Debris, Joyce Muniz, CFSN DJs te mnoge druge.

Jubilarni nastavak festivala proslavit će se s najjačim glazbenim programom do sada, a to su čak tri koncerta i tri klupska programa. Glavni gosti festivala su odlična Flo Real, izvrstan jazz sastav Kompost 3, romski bend Karavan Familia i zagrebački Jewsersi. Program će se održati u kinu Europa, novootvorenom Peperu, terasi Swanky Monkey Gardena, a zatvorit će se već tradicionalnim klupskim programom u klubu Super Super.

Program festivala:

Subota, 9. travnja @ kino Europa

Jewsers – live

Ulaz samo uz pozivnicu

Subota, 9. travnja @ Peper – 21h

DJ M.I.L.E. (room 1) + Stanko Bondža (room 2)

25kn

Nedjelja, 10.4 travnja @ Swanky Monkey Garden – 21:00

Kompost 3 – live (AT)

Ulaz besplatan

Utorak, 12. travnja @ Swanky Monkey Garden – 21:00

Karaván Familia (HU) + afterparty w. Goulash Disko DJs (Iva & Yves)

Ulaz besplatan

Petak, 15.4. – CLOSING PARTY @ Super Super

Flo Real (Mahogani Music / AT) + Jan Kinčl Zero (Cycle) + phillipe (CFSN)

25 / 35kn – limitiran broj ulaznica u pretprodaji je preko Entrio.hr-a.

Vrlo nisku cijenu ulaznice omogućio je Austrijski kulturni forum.

FLO REAL (Mahogani Music)

Počevši kao dio poznatog Dub Cluba u Flex Clubu te kao warm up legendarnih Kruder & Dorfmeisterovih G-Stone mjesečnih večeri, Flo Real se 2010. pridružuje Mahogani teamu i postaje ni manje ni više već Moodymanov aka Kenny Dixon Jr. tour manager i support DJ. Za Novu godinu imala je čak dva nastupa. Prvi u New Yorku, a odmah nakon na izvrsnom Tulumu u Mexicu. Ove godine nastupiti će na Dimensions Festivalu u Puli i na Soundwaveu u Gardenu, ali nastup u Festivalu tolerancije je ipak njen premijerni nastup u Zagrebu. Očekujte najbolje što soul, boogie, funk, disco, house i old school hip-hop mogu ponuditi.

Kompost 3 (Laub Records)

Nekoč davno bečki cimeri, danas prava jazz atrakcija. Divan, inventivan, progresivan i izuzetno zabavan Kompost 3 postaje jedan od glavnih austrijskih muzičkih izvoza, a za svoj rad 2014. godine biva okrunjen s dvije izuzetno cjenjene nagrade kao što su Bremen Jazz Award i BAWAG P.S.K. Next Generation Jazz Award. Oni svoje instrumente koriste na vrlo maštovit i nekonvencionalan način te svojim nastupima prkose klasičnim jazz standardima. Vlastitu glazbu predstavili su od Češke do Mexica na najboljim svjetskim “ne samo jazz” festivalima.

Karavan Familia (EMI)

Karavan Familia je ciganska glazbena skupina iz Mađarske koja svira tradicionalne glazbene aranžmane s individualnim efektima i zvukovima. Prava ciganska atmosfera s nešto Mississippi bluesa, flamenca, rumbe i istočnim korijena. Oni su prava pravcata obitelj koja želi popularizirati i sačuvati umjetničku i ljudsku vrijednost ciganske kulture. Njihov cilj je osvježiti cigansku folk glazbu spajajući tradicionalne i popularne elemente u svojoj glazbi.

Jewsers

Jewsers je klezmer sastav osnovan 2002. god. u okviru Židovske općine Zagreb i jedini je klezmer sastav na ovim područjima. Osim sto su predstavili klezmer hrvatskoj publici, kritika ih je prepoznala kao interesantne, inovativne i jedne od kvalitetnijih sastava u Hrvatskoj. Svoju popularnost duguju brojnim nastupima i to na razlicitim muzičkim scenama: od Dubrovačkih ljetnih igara do B. P. cluba, od uličnih festivala do Dvorane HGZ i turneje u Izraelu. Glazbu Jewsersa nije lako opisati. Svoj stil nazivaju globalni klezmer, a to su američki, balkanski, bliskoistočni i istočnoeuropski klezmer stopljeni zajedno, začinjeni jazzom, ciganskom glazbom, hrvatskim folklorom, rock i latino ritmovima te s puno improvizacije. 2003. godine Anubis records izdao je njihov prvi album Jewbox.

Goulash Disko DJs (Iva & Yves)

Goulash Disko večeri pokrenuli su Iva Kvakić i Yves Taquet 2011. godine u Dublinu. Vizija večeri uvijek je uključivala kombinaciju world glazbe s elektroničkom glazbom i pratećim plesom te nastupima raznih izvođača, dekoracijama, hranom i pićem. Goulash Disko je bilo mjesto za otpuštanje kočnica, gdje bi publika plesala s DJ-ima i plesačicama na pozornici, pa nije ni čudo da su u roku od 3 mjeseca rasprodali klub i privukli preko 600 posjetitelja. Klupska priča pretvorena je u prvi ljetni festival financiran putem crowdfundinga, koji će se ove godine ponovno održati na Visu.

M.I.L.E.

Muzika Iskrena Leteća Energija

DJ-anjem se počeo baviti krajem 90-tih, čime se i danas aktivno i uspješno bavi. Svoj nastup prilagođava publici, situaciji i mjestu. M.I.L.E. je stilski vrlo raznolik te uspješno u cjelinu spaja glazbene stilove kao što su: funky breaks, house, nu disco, nu funk, glitch hop, drum & bass, afro beat, ethno fusion, nevergreens, te njegovi energični nastupi ne ostaju nezapaženi.

phillipe (CFSN)

phillipe je jedan od osnivača CFSN-a. Organizator je Illectricity festivala, festivala audio-vizualnih umjetnosti, suorganizator FRüHSTüCK i phillitchevanje klupskih večeri, te koordinator i promotor glazbenog programa Festival tolerancije (JFF). Sate ponekad provodi producirajući vlastitu glazbu, remiksirajući tuđu ili slagajući sound design za neke druge mlade vizualne kreativce, samo mu vrijeme ne teče u korist, a dani su kratki. Po glazbenom zadatku gostovao je u mnogim klubovima od Istanbula, preko Balkana do Budimpešte, Graza, Praga sve do Wroclawa u dalekoj Poljskoj. Česti je gost i najvećih glazbenih festivala u ovom dijelu Europe. Po službenoj dužnosti posjetio je: najstariji dnb festival u ovom dijelu Europe – Broken Balkanz u Bugarskoj, Exit Festival, Share Festival, MAD Festival, Elevate Festival, Republika Festival u Rijeci, Hartera, Echo, Soundwave Croatia, Dimensions i Outlook u Puli, Unknown u Rovinju, Hideout, Terraneo, The Garden Festival, Špancirfest, te mnoge druge.