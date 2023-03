Dođi da poslujemo zajedno

LinkedIn je, poput Microsofta kompanija koja se već dulje vrijeme bori s pronalaskom načina kako zaraditi novac. Najveći dio prihoda dolazi od naplaćivanja pristupa bazi podataka kompanijama koje su u potrazi za novim kadrovima. No, i uz to, kompanija i dalje posluje u minusu. LinkedIn sa svojih 430 milijuna članova ima najbolju svjetsku bazu poslovnih ljudi i podataka iz njihovih životopisa. No, od tih 430 milijuna korisnika, stranice LinkedIna barem jedanput mjesečno posjeti njih tek stotinjak milijuna, piše Tportal o nejasnim motivima Microsofta za preuzimanje poslovne mreže Linkedin.