Orlovi kao Uber i kosa s porukom

Iako je prošlo 25 godina od Jacksonove trilogije Gospodar prstenova, obožavatelji i dalje kopaju po pozadini filmova. Tri su teorije posebno intrigantne. Prva se bavi trećim orlom na Kletoj gori, za kojeg neki misle da je trebao spasiti Golluma. Druga sugerira da je Gandalfov slavni usklik “Fly, you fools!” zapravo bio doslovan plan da se do Mordora odleti na orlovima. Treća objašnjava da Gimlijev dar – tri vlasi Galadrielina kose – nije šala, već povijesna pljuska vilenjaku Fëanoru (koji je tražio isto i nije dobio) i simbol budućeg prijateljstva patuljaka i vilenjaka. No Film School