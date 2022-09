Lav Tolstoj: "Sve dok ima klaonica, bit će i bojišnica"

U povijesti je bilo mnogo ideja kako spojiti Zagreb i Savu i kako od Save učiniti nešto više od rijeke koja dijeli grad. Do sada se u tome nije uspjelo, a jedino nasip, koji je nastao iz potrebe da se zaštiti grad od poplava, s tih nekoliko svojih kilometara sudjeluje u gradskom životu. No, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, nakon što je na morskoj obali podiglo standard i aktiviralo ju novim pristaništima, sada priprema nešto i za glavni grad. Sada ozbiljne plovidbe na Savi u Zagrebu nema, a Ministarstvo prepoznaje mogućnost da se uređenjem plovnosti poboljša atraktivnost turističke ponude uvođenjem, kako kažu, vodne dimenzije razgledavanja grada. Iz Ministarstva pojašnjavaju i kako im je cilj izraditi plan budućih radova kojima se želi na tom području regulirati korito rijeke Save i osposobiti ga do razine plovnog puta i klase plovnosti, ali izraditi i koncept pratećih infrastrukturnih sadržaja za brodove i jedan tipski projekt pristana. Poslovni