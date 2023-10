Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – svaka banka ima svoj SWIFT broj, koji čini od 8 do 11 znamenaka. Radi se samo o sustavu za lakšu, bržu i točniju komunikaciju. On sam po sebi ne drži nikakve novce niti novci prolaze kroz njega, jer novci idu iz jedne banke u drugu. Prije njega su se bankovni transferi vršili doslovnim pisanjem poruka i instrukcija o transakcijama, koje su se prenosile teleprinterima, što su uređaji slični telefonima. Uklanjanje neke zemlje iz SWIFT-a je već korišteno, 2012. je uklonjen Iran zbog razvoja nuklearnog oružja. Posljedice su bile katastrofalne za izvoz nafte. Ukidanje ruskim bankama i drugim financijskim institucijama je značajan udarac ruskim financijskim prihodima zbog otežavanja izvoza nafte, plina i drugih sirovina. Bez SWIFT-a Rusija ostaje bez alata s kojim komunicira svjetski financijski sustav za plaćanje u Rusiju i primanje uplata postaje jako teško. Index