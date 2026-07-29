Međimursko ljeto
62. Porcijunkulovo ponovno pretvara Čakovec u središte ljetnih zbivanja
Od 29. srpnja do 2. kolovoza 2026. godine Čakovec ugošćuje 62. izdanje manifestacije Porcijunkulovo pod sloganom “Uspomene počinju susretom”. Događaj spaja tradiciju, bogatu međimursku gastronomiju i suvremene sadržaje. Uz prepoznatljive lokacije poput Perivoja Zrinski i Starog grada, ovogodišnji program donosi i novitete: prošireni Urban plac, novu Chill i Sportsko-rekreativnu zonu te “Mali Asiz” ispred crkve sv. Nikole Biskupa. Porcijunkulovo se održava od 1964. godine, prvobitno zamišljena kao Sajam tradicijskih zanata vezan uz crkveni blagdan koji pada na 2. kolovoza. Danas je to petodnevna manifestacija koja donosi eno i gastro ponudu uz koncerte i druge sadržaje. Index