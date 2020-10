Bruce Springsteen, The Boss, sastavio je svoju listu najboljih pjesama. Na prvom mjestu je Bob Dylan i Like A Rolling Stone, a slijede Hound Dog Elvisa Presleya, Beatlesi i I Want To Hold Your Hand, It’s All Over Now Rolling Stonesa, Madame George – Van Morrison, What’s Going On Marvina Gayea, Out Of Sight Jamesa Browna te Baby I Need Your Loving grupe Four Tops. Faroutmagazine…