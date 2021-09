Children of Men - jel to doista naša budućnost?

Oko 17 posto parova u Hrvatskoj neplodno je, a to znači da problem s prirodnom reprodukcijom ima oko 80.000 parova u zemlji, piše u ponedjeljak Večernji list.<, a prenosi dalje Hina/Novi list. Liječi ih se oko 10.000 godišnje, a oko polovice njih ne registrira pravodobno taj problem, ukazuje ginekolog prof. Velimir Šimunić. “Neplodnost je globalno i u Hrvatskoj u neprestanom porastu. Predviđa se da će za deset godina u većem dijelu svijeta neplodno biti oko 30 posto parova. Žene u Hrvatskoj rađaju prvo dijete prosječno s 29,4 godine, a sve češće nakon 30. ili 35. Žena se rađa s konačnim brojem jajnih stanica koje se ne mogu obnavljati. Već s 32 godine počinje opadati plodnost za 5 posto godišnje, a nakon 38. i 15-20 posto na godinu. U četvrtoj deceniji sve su češće i bolesti koje mogu oštetiti reproduktivne organe. Par s više od 41 godine pet puta teže i sporije postiže trudnoću. Tada su i češći pobačaji. Nekada se smatralo da su neplodne žene, međutim danas je sve češća muška neplodnost. Danas je plodnost muškaraca za 50 posto niža nego prije 50 godina. U praksi, uzroci neplodnosti su 30 posto sa ženske strane, 30 posto s muške, a 30 posto udruženi. Deset do 20 posto uzroka ostaje nepoznato.” (Usput, distopijski film Children of Men je baziran na knjizi P. D. Jamesa iz 1992., a radnja je smještena baš u 2021. godinu u Velikoj Britaniji koja je suočena s masovnom neplodnošću.)