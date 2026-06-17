Hit bez hita
A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, krcata Šalata
Tri do četiri tisuće ljudi u tišini, odnosno toliko koliko stane na polufunkcionalnu Šalatu, fokusiranih na udaljenog Maynarda. Tako je izgledala Šalata sinoć dok je A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj i regiji uopće. Nemaju hitova u klasičnom, nazovimo ga, radijskom smislu. I premda su se strastveni fanovi preljevni iz fan baze Toola, pogleda li se setlista, od šesnaest izvedenih komada jedini koji bi nešto širi krug publike mogao pjevušiti jest Judith, kojom je koncert zatvoren, ok, i Lennonova Imagine. Sve ostalo traži pažnju, koju je Maynard bezuvjetno i dobio. Muzika