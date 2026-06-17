Hit bez hita

A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, krcata Šalata - Monitor.hr
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A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, krcata Šalata

Tri do četiri tisuće ljudi u tišini, odnosno toliko koliko stane na polufunkcionalnu Šalatu, fokusiranih na udaljenog Maynarda. Tako je izgledala Šalata sinoć dok je A Perfect Circle prvi put svirao u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj i regiji uopće. Nemaju hitova u klasičnom, nazovimo ga, radijskom smislu. I premda su se strastveni fanovi preljevni iz fan baze Toola, pogleda li se setlista, od šesnaest izvedenih komada jedini koji bi nešto širi krug publike mogao pjevušiti jest Judith, kojom je koncert zatvoren, ok, i Lennonova Imagine. Sve ostalo traži pažnju, koju je Maynard bezuvjetno i dobio. Muzika


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06.02.2018. (22:28)

Onda možda ostane nešto za vječnost

Prvi album A Perfect Circle nakon 14 godina: Imaš ograničeno vremena, učini nešto s njim

“Takav je život, privremen. Ja sam to uvijek prihvaćao. Ali imaš ograničeno vremena, učini nešto s njim” – kaže Maynard James Keenan u intervjuu Rolling Stoneu o novom albumu njegovog benda A Perfect Circle ‘Eat The Elephant’ gdje u jednoj od pjesama spominje smrt Muhameda Alija, Carrie Fisher i Davida Bowieja u godini dana. Čini se da se naslov abuma referira na politiku (slon je zaštitni znak američkih republikanaca), a kaže Keenan da se “danas definitivno događa puno ikoničnih stvari koje su vrijedne spomena, a koje mi prihvaćamo kao da su standard”. Bend je počeo izbacivati s koncerata ljude koji snimaju/fotografiraju, a kaže on da ih se izbacuje “jer snimaju stvari i idu na živce ljudima pored sebe”. Na netu su dvije nove pjesme benda – TalkTalk i The Doomed.

16.11.2017. (18:43)

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Bend A Perfect Circle zabranio mobitele na koncertima – izbacuju ljude

Američki alter-rock bend A Perfect Circle uveo je strogu zabranu mobitela na koncertima pa su samo s jednog nedavnog američkog koncerta izbacili 60 ljudi jer su, eto, snimali mobitelima. Kaže bendov gitarista Billy Howerdel u intervjuu da je ovo “kao prvo nepristojno. Staviti nekom telefon pred nos”, a kao drugo on bi htio da ljudi dublje dožive koncert i razgovaraju o tom iskustvu. Bendov pjevač Maynard James Keenen uveo je ovo pravilo i u svojim drugim bendovima – Tool i Puscifer – što se strogo provodi, a njegova poruka je “isključi se i uživaj u vožnji”. Inače, A Perfect Circle su bili manje-više neaktivni 13 godina, a upravo im je izašla nova pjesma ‘The Doomed’ (ovdje audio), inspirirana lošim stanjem društva, iduće će im godine izaći i novi album, prvi nakon 14 godina. Blabbermouth