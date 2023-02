"Čitate o ljudima koji su radili sjajne stvari, a evo vas, zapravo ne radite ono što želite"

Adam McEwen (58) pretvorio je svoj stari posao, pisanje osmrtnica, u umjetnost: on piše lažne osmrtnice slavnih i živih osoba poput Dolly Parton, Lewisa Hamiltona, Grace Jones, Grete Thunberg kako bi osvijestio kod čitatelja postupke kojima ti, po nečemu poznati, ljudi pokušavaju poboljšati svoj život i živote drugih. “Ne zanimaju me toliko slavni – moji radovi su više posveta, hommage. Ali osoba mora biti slavna kako bi čitatelj znao da je još živa. Trebam samo taj trenutak da ih dezorijentiram dovoljno da se provučem do nekog drugog dijela mozga i da okrenem svijet naglavačke. Osmrtnice nisu o slavnima osobama, one su na neki način izvještaji o postupcima određenih ljudi u pokušaju da poboljšaju svoje živote”, rekao je. Ističe da ga u umjetničkom radu zanimaju pojmovi istine i medijske manipulacije, ali smatra da smo postali nijansiraniji u tome kako prihvaćamo povijesne narative u proteklih 20 godina otkako se on bavi umjetnošću. Jutarnji