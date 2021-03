5 puta 5, s puno nula

Digitalna agencija FIVE u potpunosti je prodana kompaniji Endava za 250 milijuna kuna u gotovini, dionicama i budućim nagradama. Agencija FIVE, ranije poznata kao Pet minuta, osnovana je 2005. godine kao maleni developerski studio, a danas zapošljava preko 220 ljudi u svojim uredima u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci te New Yorku te je jedna od najvećih digitalnih agencija. Endava ima gotovo 7.500 zaposlenih u 33 ureda diljem svijeta, a sjedišta su joj u New Yorku i Londonu. Bug.hr