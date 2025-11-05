Roboti ne kradu poslove – samo ih rade brže

Prema analizi nobelovca Philippea Aghiona i francuskih ekonomista Simona Bunela i Xaviera Jaravela za Project Syndicate, umjetna inteligencija potiče rast produktivnosti i zaposlenosti, a ne njihovo urušavanje. Studije pokazuju da radnici uz AI postaju do 25 % učinkovitiji, posebno oni s nižom početnom produktivnošću. Autori procjenjuju da bi AI mogao godišnje povećavati produktivnost za 0,8–1,3 postotna boda. Umjesto da izravno zamijeni ljude, AI širi opseg poslovanja tvrtki i otvara nova radna mjesta – barem za one koji ga znaju koristiti. tportal