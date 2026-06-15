Lopta spaja, politika razdvaja

Književnik i novinar Ahmed Burić govorio je kod Stankovića o svom viđenju života “između svjetova”, lišenog strogih identiteta. Istaknuo je nogomet kao prostor zajedništva i lokalne tradicije, kritizirajući njegovu transformaciju u komercijalni spektakl. Uspjeh reprezentacije BiH i plasman na Svjetsko prvenstvo vidi kao ključan kohezivni faktor koji povezuje ljude i budi solidarnost u podijeljenom društvu. Osvrnuvši se na politiku i povijest regije, naglasio je da slobodu društva mjeri snagom glasa najslabijih, dok je u svom radu fokusiran na prostor od Trsta do Sarajeva, smatrajući poeziju osnovom svakog stvaralaštva. HRT