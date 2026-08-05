Roboti ne znaju za bonton

Agregatori sadržaja pokretani umjetnom inteligencijom sve češće ignoriraju pravila prenošenja i tehničke zabrane (poput robots.txt), čime smanjuju posjećenost izvornih portala i ugrožavaju novinarstvo. Ozren Kronja, izvršni predsjednik HUDI-ja, naglašava da izdavači nisu nemoćni jer su autorska i srodna prava te nakladnička prava (Press Publishers’ Right) i dalje na snazi. Borba zahtijeva kombinaciju pravnih i tehničkih mjera. Mediji moraju jasno zabraniti scraping, precizno dokumentirati povrede prava i pokrenuti postupke za uklanjanje sadržaja i naknadu štete. Uz AI agregatore, dodatni pritisak na održivost medija i dalje stvaraju BigTech platforme. Netokracija