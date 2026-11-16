A kad će AI-vizija?

AI Music Awards: Prva svjetska dodjela nagrada za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom - Monitor.hr
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AI Music Awards: Prva svjetska dodjela nagrada za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom

U Los Angelesu je održana prva dodjela AI Music Awards za glazbu stvorenu umjetnom inteligencijom. Uz nagrade za najbolje generirane pjesme, poput pobjedničke numere Xanie Monet, događaj su obilježili stvarni autori na crvenom tepihu, živi prateći bendovi i niz tehničkih propusta. Dok su organizatori slavili “eru AI glazbe”, ceremonija se pretvorila u spoj napredne tehnologije, playback nastupa i nenamjerne autoironije. Magnet


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