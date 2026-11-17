Tekst otkriva zabrinjavajući trend masovne produkcije umjetne inteligencije na YouTubeu, u kojem kanali poput „Qajar Jazz“ stvaraju lažne povijesne glazbene žanrove i koriste izmišljena imena poznatih umjetnika kako bi privukli publiku. Iako ova AI glazba na prvu zvuči uvjerljivo i privlači stotine tisuća pregleda, odaje se specifičnim digitalnim šumom, lošim zvukom limenih instrumenata i cimbala te skrivanjem oznaka o korištenju umjetne inteligencije. Autor na svom Patreon profilu “Bandsplaining” upozorava na važnost prepoznavanja ovih suptilnih znakova kako slušatelji ne bi nasjedali na digitalne prevare.