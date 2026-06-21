Voditelji na on/off

Srbijanska Happy TV uvela je u informativni program AI spikere, Bojanu Filipović i Marka Popovića, predstavivši ih kao stvarne ljude bez obavijesti gledateljima. Udruženje novinara Srbije izrazilo je zabrinutost zbog dovođenja javnosti u zabludu lažnim identitetima. S televizije tvrde da tehnologija služi isključivo za unaprjeđenje produkcije te da iza vijesti i dalje stoje profesionalci. Iako tamošnji Zakon o elektroničkim medijima zabranjuje obmanjivanje publike, specifične regulative za AI još nema, no budući propisi pratit će strogi Akt o umjetnoj inteligenciji Europske unije. Bug