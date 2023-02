Ako vidite Terminatora, znajte da nas je došao spasiti iz budućnosti

Ovog tjedna je priopćeno kako su se članice EU-a usuglasile o opširnim pravilima za upotrebu umjetne inteligencije (AI). Odluka potiče razvoj AI-a, ali treba osigurati i da korištenje tehnologije bude u skladu s osnovnim ljudskim i drugim pravima. Europska komisija je zakon predložila još prošle godine, s idejom da postavi i globalne standarde i uspostavi povjerenje između korisnika i umjetne inteligencije. Što su veće potencijalne opasnosti od upotrebe umjetne inteligencije, to su viši i standardi koji se traže – i kazne u slučaju kršenja. AI se, primjerice, ne smije koristiti za (pr)ocjenjivanje ljudi na temelju njihovog društvenog ponašanja ili karaktera, ako to može voditi negativnim posljedicama. No, ima i kritika. DW