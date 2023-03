Digli zabranu za branu

Velika je to pobjeda za brojne ekologe koji su se godinama borili protiv planova za izgradnju hidroelektrane duž plovnog puta rijeke. Proglašenje će izrazito pozitivno utjecati na cijeli tok rijeke budući da više neće biti moguće niti predložiti građevinske projekte na tom području. Kako piše Reuters, ekolozi i znanstvenici prozvali su rijeku Vjosu posljednjom „divljom“ u Europi s obzirom na to da neprekidno teče 270 km od Grčke preko južne Albanije sve do Jadranskog mora, bez ikakvih brana ili izgrađenih elektrana. Riječ je o rijeci koja je ujedno dom za gotovo tisuću životinjskih vrsta, uključujući kritično ugroženu europsku jegulju kao i ugrožene endemske biljne vrste. Green