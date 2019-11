Sporazum o ujedinjavanju i koordiniranju svojih vanjskih politika uključuje i zajednička veleposlanstva te razmjenu osoblja i iskustava, javlja al Jazeera. Balkan Insight upozorava kako to neće mnogo značiti u praksi – “to je više poput patriotske predstave nego što je konkretna politička akcija za poboljšanje odnosa”, izjavio je profesor Nezir Kraki, koji kaže da “vanjska politika Albanije uopće nije u skladu s onom na Kosovu”.

Honoured to conclude a landmark agreement with @pacollibehgjet on strategic cooperation & unification of diplo missions between 🇦🇱&🇽🇰 It opens new horizons for joint institutional action as we move ever closer towards deep national integration. #creatingthefuturetogether pic.twitter.com/J6XWpXWa2m

— Gent Cakaj (@CakajGent) July 2, 2019