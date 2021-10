Sweet as a peach

Problem ovog albuma (možete ga poslušati ovdje) nije samo što zvuči nepotrebno, jer manje više svaki tribute album zvuči tako. Problem je prije svega u tome što većina uključenih izvođača pristupa ovim pjesmama kao bonus materijalu za deluxe izdanja vlastitih albuma. Obrade poput “I’m Waiting for my Man” Matta Berningera ili “Run Run Run” Kurta Vilea zvuče kao slabije autorske pjesme nezainteresirane za čitanje izvornog materijala. Najbolje su obrade “Sunday Morning” u izvedbi Michaela Stipea i “There’s She Goes Again” King Princess. IMightBeWrong…