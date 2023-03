Fetišizam i fašizam: Što su manje razlike između zaraćenih strana, genocid je veći

Aleksej Moskalev iz grada Jefremova u ruskoj regiji Tula optužen je za diskreditaciju vojske nakon što je njegova kći Maša nacrtala antiratni crtež u školi, izvijestio je nezavisni ruski medij Meduza. Učiteljica je u travnju prošle godine učenicima šestog razreda rekla da nacrtaju nešto u znak podrške ruskoj akciji u Ukrajini. Maša je nacrtala rusku zastavu uz natpis “Ne ratu”. Uz rusku nacrtala je i ukrajinsku zastavu uz koju je pisalo “Slava Ukrajini”. Na crtežu se također nalazila i žena s djetetom prema kojoj padaju rakete. Nakon što je učiteljica prijavila crtež ravnatelju, Mašin otac je u više navrata pozivan na razgovor u FSB. Nekoliko mjeseci kasnije, 30. prosinca 2022., pretražen je njegov dom. Tada su i odveli djevojčicu u dom. Otac je optužen zbog diskreditiranja ruske vojske. Nekoliko dana kasnije uspio je vratiti Mašu iz doma i oboje su u napustili grad, izvještava Meduza. Gdje su sada, nije poznato. Index

A 🇷🇺6th grader was told to draw a picture supporting 🇷🇺’s war.

She drew this picture & the slogans “Glory to Ukraine” & “No War!”

Now her dad is up on criminal charges and she might be off to the orphanage.

🇷🇺news on this (legally) must censor the word “war.” pic.twitter.com/aIOwSyJyWq

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 1, 2023