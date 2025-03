Otvaranje Pandorine kutije

S obzirom na to da se fokusira na prvi i ujedno najuzbudljiviji dio pjevačeve karijere, njegova posrnuća u ovisnost, (auto)destrukciju i sumnje u vlastite mogućnosti dozirane su upravo onoliko i upravo ondje da cjelina ne pati od pravocrtnosti i predvidljivosti. Kao i svakom zabavljaču, i Williamsu su presudni bili nastupi pred živim auditorijem te je svojevrsni happy ending u njegovu slučaju trodnevni koncertni nastup od 1. do 3. kolovoza 2003., kada je u Knebworth Parku okupio rekordnih 375 tisuća posjetitelja. Na užem popisu kandidata za Oscara za najbolje vizualne efekte, ‘Better Man‘ je film u kojem su vizualni efekti doista efektno iskorišteni kao izražajno sredstvo. A slava će ionako uvijek imati lice i naličje. Majmunsko također. Boško Picula za tportal