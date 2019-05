Alexandria Ocasio-Cortez: Zašto lijek protiv HIV-a u SAD-u košta blizu 2.000 dolara, a u Australiji 8 dolara?!?

Mlada američka kongresnica i dalje nastupa hrabro i cilja visoka, sad na farmaceutske kompanije. U Kongresu potegnula pitanje lijeka koji suzbija HID, a koji košta 200 puta više u SAD-u nego u Australiji jer je zaštićen privatnim patentom, iako je razvijen novcem iz proračuna.

.@AOC asked this pharma exec why a life-saving HIV drug costs nearly $2,000 in the U.S. and $8 in Australia pic.twitter.com/A7wTv92CCF

— NowThis (@nowthisnews) May 16, 2019