Često korištene oznake AM i PM označavaju jutro i poslijepodne/večer, ali što one zapravo znače? AM dolazi od latinske fraze ante meridiem, što znači prije podneva, dok PM znači post meridiem, odnosno poslije podne. Preporučuje se korištenje 24-satnog formata kako ne bi bili zbunjeni. (IFLScience)