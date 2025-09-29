Pogrešan većinski vlasnik

Najprije je Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u New Yorku da su se SAD složile produžiti neuvođenje sankcija srpskoj naftnoj industriji za samo četiri dana te da će one stupiti na snagu 1. listopada. Vučić je rekao da predstoje “teško vrijeme i teška zima” te da će “učiniti sve što može” kako bi građani imali “toplu zimu u svojim domovima”. (Poslovni), a onda je opet datum sankcija pomaknut za osam dana (RTS, Nova S video). Sankcije nisu dobre vijesti i za JANAF koji isporučuje naftu NIS-u. Janaf je s NIS-om sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte (+/- 10%) sustavom JANAF-a do 31. prosinca 2026. (Lider). Zanimljiv člana o temi ima Index – Rusija okrenula leđa Vučiću i do kraja ogolila pravi odnos među pravoslavnom braćom, Momčila Đurđića.