Čija brana prva popusti

Analitičari to vide u povratku teškog kopnenog rata u Europi između vojski dviju država, u geopolitičkoj gluposti pokretanja sukoba i oholosti elite u uvjerenju da se on može lako dobiti, u sumornom zastoju kampanje obilježene blatom, u rovovima i bunkerima, u nedostatku smislenih teritorijalnih dobitaka unatoč golemim žrtvama. Besmislene kosturnice Verduna i Somme imaju reprizu u Bahmutu. Prvi ozbiljni rat u trećem tisućljeću mora se voditi na zemlji – što je odmak od ‘post-kinetičkog’ kibernetičkog i informacijskog rata koji su predviđali i zapadni i ruski generali. I Prvi i Drugi svjetski rat uključivali su mnogo varijacija u ishodima: to nije bila jednostavna, jednoobrazna priča o ofenzivnom uspjehu. U Ukrajini su se i ofenzivni uspjesi rata i njegovi obrambeni zastoji dogodili u kombinaciji s bespilotnim letjelicama, preciznim oružjem, hipersoničnim projektilima i svemirskim nadzorom. Ni u jednom od ovih ratova alati nisu unaprijed odredili rezultate. Index