Previše sličnosti, premalo razlike

Na jučerašnjoj svečanosti u Varšavi poljski predsjednik Andrzej Duda izjavio je da se istina o ratnim zločinima u istočnoj Galiciji od 1944. do 1945. mora “jasno i glasno reći” i pozvao Kijev da prizna etničko čišćenje Poljaka koje su provele ukrajinske nacionalističke paravojske tijekom Drugog svjetskog rata. “Ne radi se o osveti, o nikakvoj odmazdi. Vrijeme u kojem živimo to najbolje dokazuje”, rekao je Duda misleći na suradnju dviju zemalja protiv Rusije. “One koje mi smatramo ubojicama bili su istovremeno heroji za Ukrajinu, u drugo vrijeme i s drugim neprijateljem i često su umirali od ruke Sovjeta, boreći se puni vjere za neovisnu, slobodnu Ukrajinu”, izjavio je. Poljski parlament zaključio je da ubojstva više od 100.000 Poljaka koja su od 1943. do 1945. počinile Ukrajinska pobunjenička vojska i Organizacija ukrajinskih nacionalisti pod vodstvom Stepana Bandere, imaju elemente genocida. Tportal