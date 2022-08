Neobično da nijedan ruski čuvar nije ozlijeđen u eksploziji

Bivši američki državni tajnik i savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger (99) upravo je objavio svoju 19. knjigu “Leadership: Six Studies in World Strategy”. Riječ je o svojevrsnoj analizi vizija i povijesnih postignuća, kako on to naziva, panteona idiosinkrastičnih vođa koji su vladali nakon Drugog svjetskog rata – bivšeg njemačkog kancelara Konrada Adenauera, bivšeg francuskog predsjednika Charlesa DeGaullea, bivšeg predsjednika SAD-a Richarda Nixona, bivšeg predsjednika Egipta Anwara Sadata, bivšeg singapurskog premijera Leeja Kuan-Yewa i bivše britanske premijerke Margaret Thatcher. “Razdoblje od 1914. do 1945. pridonijelo je daljnjem oblikovanju svijeta. Tada su i nastala dva arhetipa vodstva: dalekovidni državnički pragmatizam i vizionarska proročka smjelost”, smatra Kissinger i dodaje: “Mislim da sadašnje razdoblje ima velikih problema s definiranjem smjera jer je vrlo osjetljivo na emocije trenutka. Amerikanci se žestoko opiru odvajanju ideje diplomacije od osobnih odnosa s protivnikom kojeg žele ili preobratiti ili osuditi.” Jutarnji