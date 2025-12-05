Vani zima, a toplo oko srca

Fotograf je koristio analognu Leica M4 kameru iz 1970., koja radi potpuno mehanički i ne ovisi o baterijama, pa je pouzdana i u hladnim uvjetima. Ručna kontrola ekspozicije zahtijeva iskustvo, a rezultat snimanja vidi se tek nakon razvijanja filma. Za snježnu mećavu odabran je crno-bijeli film Ilford HP5 zbog naglaska na kontrastima, teksturama i siluetama. Zrnati karakter filma, zajedno s gustim snijegom, pojačava dojam atmosfere, hladnoće i zimskih uvjeta. Journal