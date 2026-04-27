Anđelka Stević Žugić: Želim da nacionalizma nema, život je lijep, a ljudi dobri
Danas (07:00)

Što je snađe, dobro je snađe

Anđelka Stević Žugić: Želim da nacionalizma nema, život je lijep, a ljudi dobri

Srpska glumica kod Stankovića otkriva kako se bori s unutarnjom “komisijom” perfekcionizma i “sindromom uljeza”. Ističe da je kemija s Andrijom Miloševićem ključ uspjeha njihove kultne serije, dok kroz predstavu o razvodu nudi humor kao terapiju. Ponosna na uspjeh filma Svadba, naglašava važnost regionalne suradnje i odbija se baviti nacionalizmom, birajući pozitivu. O majčinstvu uči intuitivno, a o stanju u društvu kritički, ali s nadom u mlade. Unatoč izazovima, ostaje vjerna stavu da je život lijep, a ljudi u svojoj srži dobri. HRT


'Andrija i Anđelka' igraju za raju

“Prvo su se bili proširili kao viralna zabava iz isječaka s YouTubea, a u posljednjih nekoliko tjedana nasmijavaju i gledatelje domaćeg RTL-a. ‘Andrija i Anđelka‘, srpska licencna serija o svakodnevici urbanog, dobrostojećeg para u srednjim tridesetima, sigurno nisu najprofinjeniji i najinventivniji humoristični sadržaj na domaćim televizijama, ali su svakako napredak u odnosu na Našu malu kliniku i Lud zbunjen normalan“, piše Zrinka Pavlić. T-Portal

Serija ‘Andrija i Anđelka’ počela je s prikazivanjem na Prvoj srpskoj televiziji, a reakcije su izvrsne. Snimljena prema scenariju ‘Un gars, une fille’ koji je nakon kanadskog originala dobio više od 25 adaptacija diljem svijeta, serija je stekla veliku popularnost, a video susreta srpskih turista sa slovenskim carinikom pogledalo je skoro milijun ljudi od trenutka objave na službenoj stranici serije. Dnevnik.hr, Nacional