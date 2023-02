Asses N'Roses

Super mi je pjesma i ako je vama grozna, ukusi smiju bit različiti. Ono što mi nije super je činjenica da ste svi jako bezobrazni i mislite na Pernarov mail zambijskim vlastima dok pjevate “onaj mali psihopat, mali podli psihopat” – ne budite zlobni, on je samo htio izrazit svoje mišljenje na lošem engleskom. Situacija na kladionicama je sve bolja i čini se da ćemo napokon ugledat svjetlo finala. Lijepo i grozno. Zamislite da se dogodi da Hrvatska pobijedi na Eurosongu i bude domaćin sljedeće godine. Zvuči kao da bi bilo lijepo, ali mislim da baš i ne bi. Prvo, gdje bi se to održalo? Vjerojatno mislite da je Arena logičan odgovor, ali u Hrvatskoj smo, što znači da za logiku ima malo mjesta. Prava za organizaciju prvo bi vjerojatno dobila novootvorena firma s jedinim zaposlenim koja je do jučer bila registrirana kao cvjećarna – bez natječaja, naravno, ne pitajte gluposti. Odluka bi se poništila tek nakon što bi netko iz medija pitao zašto nečiji kum koji se bavi hortenzijama radi Eurosong. Miss7