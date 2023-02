Krokodilski psihopat!

Hrvatska je smogla hrabrosti: na Eurosong šalje skladbu “Mama ŠČ!”, odnosno Let 3 kao dokazane velikane konceptualne umjetnosti, rock teatra i rock performansa! Možda je Hrvate na ovaj iskorak ponukao i prošlogodišnji eurovizijski uspjeh srpske predstavnice Konstrakte s također konceptualnom “In Corpore Sano”, ali vjerojatno još važniji razlog za pobjedu Leta 3 leži u činjenici da je “Mama ŠČ!” jebeno dobra zajebancija na Putina i zabavna kritika odvratne ruske invazije na Ukrajinu. Usto, Let 3 su stvorili skladbu koja je “zvijer” za sebe. Kao da su sublimirali sve ono što već desetljećima tako atraktivno i inteligentno čine unutar svog, svjetski endemskog alter-rocka pa to stopili s glam-gay-punkom grupe Turbonegro, zatim s odjecima freak-rock genijalštine pokojnog Franka Zappe i prisjećanja na veličanstveni hrvatski mjuzikl “Jalta, Jalta”. Valja nam biti ponosni što na Eurosong šaljemo staljinovske brkajlije s crvenim ružem i s porukom da samo psihopati vole ići u rat. Jutarnji