Zlatni standard (ne samo) crnogorske politike

Jer, koliko je meni poznato, ono što nemaš ne možeš izgubiti. Ako je „fokus“ izgubljen za vrijeme gamechangerskih vlada Krivokapića i Abazovića, kad je Crna Gora „fokus“ imala? Aha. Za vrijeme DPS-ovih vlada. A koji ste kurac onda, Pardon my French, sa vlasti makli one koji su „fokus“ imali, a na vlast doveli ove koji su „fokus“ izgubili? Način na koji je nešto nastalo određuje način na koji će trajati. I u konačnici: način na koji će nestati. „Osvježena“ Crna Gora je nastala kompleksnom obavještajno-lobističko-diplomatskom, no prije svega kleronacionalističkom operacijom koja se može sažeti u naizgled paradoksalnu, no posve predvidivu formulu: Homeini + Arapsko proljeće, dakle kroz sinergiju klerikalne kontrarevolucije pod kontrolom Beograda i Moskve i „nezavisnih intelektualaca, medija i građanskih aktivista“ pod kontrolom Kvinte… piše Andrej Nikolaidis za CDM (Cafe del Montenegro)